Brasileiro é ouro nos 800m na Alemanha O brasileiro Osmar Santos conquistou nesta quarta-feira a medalha de ouro na prova de 800 metros do Meeting de Atletismo de Cottbus, na Alemanha. Santos fechou a prova com o tempo de 1:45,51, à frente do alemão Rene Herms, que cravou 1:45,95 e ficou em segundo lugar. O bronze foi para o queniano Henry Rotich, que conseguiu a marca de 1:46,06. Na terça-feira, a brasileira Maurren Higa Maggi ganhou a medalha de ouro na prova do salto em distância do Meeting de Milão, na Itália.