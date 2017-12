Brasileiro é reeleito membro da IAAF O brasileiro Roberto Gesta de Melo, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), foi reeleito para representar a América do Sul na Federação Internacional de Atletismo, cujo presidente, o senegalês Lamine Diack, de 70 anos, também ganhou novo mandato (165 votos) no congresso da IAAF. O ucraniano Sergey Bubka foi o mais votado (138) para vaga do comitê diretor.