Brasileiro fatura tetracampeonato da Maratona da Disney O brasileiro Adriano Bastos garantiu neste domingo o tetracampeonato na Maratona da Disney, disputada no complexo da empresa norte-americana de entretenimento, em Orlando, nos Estados Unidos. Ele já havia vencido a prova em 2003, 2005 e 2006. O tempo registrado por Bastos foi de 2h19min24s. O segundo colocado foi o norte-americano Matthew Dobson, com 2h32min22s.O terceiro lugar ficou com Roy Vargas, da Costa Rica, com 2h33min42s. Na prova feminina o terceiro lugar também foi de uma brasileira, Elizabete Cruz, de São Paulo, que terminou o percurso com 2h59min38s. A prova feminina foi vencida por uma atleta da Costa Rica, com 2h57min04s, Gabriela Trana.