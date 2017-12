Brasileiro faz história no jet ski Fernando "Beauty" era ídolo da molecada na Praia da Enseada, no Guarujá. Fazia diabruras mil com seu jet ski, impressionando meninos e meninas na areia. Um desses meninos, um dia, perguntou: "Me ensina? Quero aprender as manhas." Duas aulas e o menino já sabia o que Fernando tinha para ensinar. Quatro anos depois, João Kairalla Neto é o mais jovem campeão mundial da história do jet ski, aos 21 anos, no free style. Menino, mas campeão de verdade. Dois meses depois das aulas na Enseada, João venceu o primeiro campeonato. Não parou mais. "E eu tinha um sonho: ser campeão mundial", diz. Até chegar à realização desse sonho, João andou muito de jet ski. Em 1999, ele ganhou um modelo stand up (o que se pilota em pé) e, ao verificar que poderia ser competitivo, foi em frente. Empenhou-se tanto que está com a matrícula na Faculdade de Engenharia Industrial trancada. Enquanto não volta aos estudos, João treina muito. Faz preparação física pesada, acompanhado por um médico esportivo e por nutricionista pois o jet ski pesa 140 quilos e João só 60. Mesmo assim, ele faz acrobacias, que encantaram o rei Mohamed IV, do Marrocos. "O rei disse que tinha gostado do free style dos brasileiros, que nunca vira ao vivo, só pela tevê." Hoje já há marroquinos praticando o free style. Isso aconteceu em setembro de 2003. Ainda viria a classificatória no Campeonato Brasileiro. Foi vice-campeão entre os profissionais e obteve a vaga para o Mundial de 2004, em Lake Havasu, Estados Unidos. "Neste ano, houve uma modificação na regra do Mundial: o vencedor do amador, disputado sexta-feira, poderia competir no qualifying para o profissional, sábado." João arrasou e conquistou o sonhado título mundial amador, deixando veteranos abismados com seus "tunôs" (manobra de aviação, em que o jet ski gira no ar). Passou pelo qualifying e competiu com os profissionais, no domingo, conseguindo um 5.º lugar. "Deu até briga entre eles, pois tinham muito mais tempo do que eu no esporte." João, bem treinado, já de cara fez uma manobra alta, de profissional. "Nem acreditaram que um amador pudesse fazer aquilo", lembra. O Brasil foi quinto lugar no geral. "Se não fossem duas quebras, ficaríamos em segundo", garante.