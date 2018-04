Brasileiro fica em 3º na Copa América O ciclista Nilceu Aparecido dos Santos foi o único representante brasileiro no pódio da II Copa América de Ciclismo, disputada neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O campeão da tradicional 9 de Julho foi o terceiro colocado na Copa, dominada pelos estrangeiros entre os cinco melhores nos 42 quilômetros (nove voltas). A vitória foi do norte-americano John Lieswyn, 19º no ranking mundial, com 53min37s. O uruguaio Gregório Bare foi o segundo (53min39seg), com o argentino Angel Dario (53min39seg) em quarto, e o cubano Ivan Domingues, que desertou em 1998 e pediu asilo político aos Estados Unidos, em quinto (53min39s). Aos 24 anos, Nilceu, de Cascavel (PR), ciclista da Memorial/Santos, garantiu a colocação no sprint final, a sua principal característica, ficando a apenas dois segundos do campeão. A Copa reuniu 251 ciclistas e foi muito dura, tanto pela temperatura, de 30 graus, quanto pelas subidas da abrasiva pista de Interlagos. Lieswyn esteve sempre no pelotão da frente, mas guardou energia para escapar sozinho em um alucinante ritmo de sprint no último quilômetro, deixando a decisão das outras posições do pódio para o pelotão que veio atrás. Nilceu, que acaba de se recuperar de tendinite na perna esquerda, comemorou a vitória em uma prova que definiu como "muito dura".