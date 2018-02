Brasileiro fica em 30º lugar nos Jogos de Inverno O brasileiro Nikolai Hentsch conseguiu um bom 30º lugar na prova de slalom gigante do esqui alpino, em sua última participação nos Jogos Olímpicos de Inverno em Turim, na Itália. A medalha de ouro foi para o austríaco Benjamin Raich, com tempo de 2m35s00 - o francês Joel Chenal levou prata e o também austríaco Hermann Maier ficou com bronze. Na prova desta segunda-feira, Nikolai fez duas descidas em Sestriere, nos arredores de Turim. Na primeira delas, marcou o tempo de 1m27s78, conseguindo o 34º lugar. Além dele, apenas outros 47 esquiadores, dos 82 inscritos, conseguiram completar o percurso corretamente. Assim, o brasileiro foi confiante para a segunda descida. E repetiu exatamente o mesmo tempo da primeira, com 1m27s78. Ao somar 2m55s56, ele acabou saltando para 30ª colocação na classificação geral. "Foi uma prova muito difícil, a pista estava muito inclinada. Estou muito feliz com esse resultado?, comemorou Nikolai. O slalom gigante foi a quarta e última prova de Nikolai nos Jogos de Turim - todas no esqui alpino. Antes, ele ficou na 43ª posição no downhill e não conseguiu completar a disputa do combinado e do slalom supergigante. Aos 22 anos, Nikolai já tinha disputado a última edição dos Jogos de Inverno, em Salt Lake City (EUA), em 2002. Na ocasião, participou apenas da prova de slalom gigante e acabou eliminado.