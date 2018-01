Brasileiro fica em 4º na Volta do Rio A equipe colombiana Orbitel foi a grande vencedora da primeira etapa da Volta do Rio de Ciclismo, disputada entre a Barra da Tijuca, na zona oeste, e Angra dos Reis, no litoral sul do Estado. A primeira posição ficou com Hebert Gutierrez, que percorreu os 150,1km, em 3h31min37s, seguido do companheiro Jorge Humberto Martinez, que completou a prova em 3h32min33s. O brasileiro melhor colocado foi José Aparecido dos Santos, da equipe Caloi, que chegou em quarto lugar, com o tempo de 3h33min14s. De acordo com Gutierrez, a etapa desta quarta-feira foi muito difícil porque está acostumado com grandes escaladas e, como isto não aconteceu na prova, sua maior dificuldade foi a de acompanhar o ritmo dos adversários. Além de ter obtido o primeiro lugar, ele também foi o vencedor do Prêmio de Montanha. A alta temperatura, em média 35 graus, foi um dos grandes empecilhos para os competidores. Dois ciclistas chegaram a cair e tiveram ferimentos leves. Eller James, da equipe americana Trek, se confundiu no percurso, próximo à cidade de Mangaratiba, e teve que abandonar a prova. A segunda etapa começa nesta quinta-feira na cidade serrana de Teresópolis, de onde os atletas seguem para as cidades de Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Niterói e, finalmente, Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio. No total, os 80 ciclistas, divididos entre 20 equipes, percorrerão cerca de 700 quilômetros. Para os brasileiros, em especial, quanto mais pontos forem somados, mais próximos ficarão de uma classificação para as Olimpíadas de Atenas, em 2004. Doping - Os quatro casos de doping ocorridos no ano passado fizeram a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) tomar algumas medidas. "Será um exame para o líder, outro para o vencedor da etapa e mais dois para atletas escolhidos em sorteio", disse o vice-presidente da CBC, José Luiz Vasconcellos. No ano passado, o catarinense Daniel Rogelin foi o vencedor da Volta do Rio, mas acabou flagrado no exame antidoping. Seus conterrâneos Marcio May, da equipe Memorial Santos, que tinha ficado com a segunda posição, sagrou-se campeão e Murilo Fischer, da IMA (Itália) foi o vice.