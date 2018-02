Brasileiro fica entre os últimos no cross-country de 15Km O esquiador brasileiro Hélio Freitas conseguiu, na manhã desta sexta-feira, apenas a 93ª colocação na prova de cross-country de 15Km dos Jogos de Inverno, que estão sendo disputados em Turim (Itália). Com o tempo de 54min06s8, Hélio ficou à frente de somente outros seis competidores. ?Esse foi o melhor resultado da minha carreira. Fico feliz por ter ficado na frente de outros participantes?, disse. A medalha de ouro ficou para o estoniano Andrus Veerpalu, que completou o percuso em 38min01s3. A prata foi para o checo Lukas Bauer, com o tempo de 38min15s8. O bronze foi conquistado pelo alemão Tobias Angerer, que cravou 38min20s5.