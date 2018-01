Brasileiro fora dos Jogos de Inverno Apesar de ter conquistado sua vaga, Renato Mizoguchi não irá disputar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta terça-feira que a participação do atleta está vetada, por causa do grave acidente que ele sofreu em janeiro deste ano. Renato sofreu o acidente no dia 30 de janeiro, quando treinava para Mundial de Luge, também em Turim. Na ocasião, ele teve traumatismo craniano, fratura nos ossos da fase e uma contusão no tórax, chegando a ficar uma semana em coma induzido no hospital italiano. Hoje, já recuperado, Renato leva vida normal no Japão, onde mora, e voltou aos treinos no luge. Mas o COB, que é o responsável pela inscrição dos atletas brasileiros em eventos olímpicos, pediu que o atleta fizesse alguns exames médicos em agosto para saber sua real condição. ?O atleta Renato Mizoguchi não poderá participar dos Jogos Olímpicos de Inverno a serem realizados em Turim, Itália, entre os dias 10 e 26 de fevereiro de 2006, na modalidade luge, pois não está apto neurologicamente, com base nos exames clínico neurológico e complementares realizados em agosto de 2005", diz o relatório do médico Mauro Atra. Assim, para ?preservar a integridade física do atleta?, e com o apoio da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG), o COB decidiu que Renato não será inscrito nos Jogos de Turim - a vaga dele no luge fica perdida, pois não há substituição.