Brasileiro Frank Caldeira fica em quarto na Maratona de Milão O fundista brasileiro Frank Caldeira terminou na quarta colocação a Maratona de Milão, Itália, neste domingo, com o tempo de 2h14min06s. O vencedor da prova foi o queniano Benson Kipchumba Cherono, que registrou a marca de 2h07min58s. A segunda e a terceira colocações na competição italiana também ficaram para o Quênia, país famoso por ter excelente desempenho em provas de longa distância. A prata ficou com Benson Kipchumba Barus (2h08min33s), enquanto que Joseph Ngeny (2h09min27s) levou o bronze. No feminino, a etíope Magarsa Askele Tafa foi a vencedora, com o tempo 2h32min55s, deixando para trás as quenianas Hellen Jemaijo Kimutai (2h28min51s) e Anne Jepkemboi Kosgei (2h32min55s), que ficaram na segunda e terceira colocações, respectivamente.