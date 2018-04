Brasileiro Fredison Costa vence a Maratona da Disney

ORLANDO - Pelo décimo ano seguido, o vencedor da Maratona da Disney é um brasileiro. Neste domingo, o baiano Fredison Carneiro Costa, de 36 anos, conquistou o tricampeonato da prova realizada em Orlando e que não está entre as principais do calendário internacional. O maratonista brasileiro já havia sido o mais rápido da prova e ganhado o título em outras duas ocasiões: em 2011 e 2012.

Desde 1998, em 16 edições, o Brasil levou a melhor em 13 delas no masculino - curiosamente, em dois dos anos que não venceu entre os homens, conquistou as suas únicas vitórias no feminino. Adriano Bastos é o maior vencedor da prova. Ele ganhou em 2003, entre 2005 e 2010, e também no ano passado.

Neste ano, Adriano foi o segundo, com o tempo de 2h22s54, mais de um minuto depois de Fredison, que venceu com 2h21s39. Nos dez títulos seguidos de brasileiros, esta foi, porém, a segunda prova mais lenta. No ano passado, a CBAt cobrou o tempo de 2h13min44 como mínimo para obtenção de índice para o Mundial de Atletismo.