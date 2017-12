Brasileiro ganha 2 ouros na natação O nadador brasileiro Kaio Marcio Almeida conquistou neste sábado duas medalhas de ouro na Copa do Mundo de Piscina Curta que está sendo disputado em Sydney na Austrália. Kaio foi o mais rápido nas provas de 50 metros e nos 200 metros borboleta. Nos 200 borboleta, Kaio tocou a parede com o tempo de 1:53.87, chegando na frente do russo Nikolay Skvortsov (1:54.46) e do australiano Andrew Richards (1:54.59). O brasileiro volta à piscina neste domingo para a prova de 100 metros borboleta. Nesta prova ele ficou em sétimo no Mundial de Montreal.