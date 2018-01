Brasileiro ganha 3º ouro na Europa Jadel Gregório venceu mais uma competição na Europa. Desta vez, foi em Mustasaari, na Finlândia, onde o brasileiro conquistou a medalha de ouro no salto triplo do Botnia Games, com a marca de 17,01 metros. Essa foi a terceira vitória de Jadel em três meetings disputados na Europa. Além de liderar o ranking mundial indoor (com os 17,35m obtidos em Samara, dia 3), o brasileiro é também o único atleta a obter resultados acima de 17m em duas competições diferentes na temporada de 2002.