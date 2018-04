Brasileiro ganha a 3ª medalha de ouro Com mais duas medalhas de ouro conquistadas nesta quarta-feira em Atenas - uma no atletismo e outra na natação -, a delegação brasileira atingiu o melhor desempenho na história dos Jogos Paraolímpicos. O Brasil ocupa a 10ª colocação no quadro geral de medalhas, com 8 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. Com isso, a delegação brasileira já supera as 7 medalhas de ouro obtidas nos Jogos dos Estados Unidos, em 1984 - quando a Paraolimpíada foi disputada em duas sedes (Nova York e Stoke Mandeville) -, e as 6 de ouro conquistadas em Sydney/2000. Após cinco dias de competições, o Brasil tenta agora superar também o recorde total de medalhas numa mesma paraolimpíada. Há quatro anos, na Austrália, os brasileiros acumularam 22 medalhas, com 6 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze. A primeira medalha de ouro do Brasil nesta quarta-feira foi obtida nos 400 metros rasos, categoria T-46 (amputados de uma mão), com Antônio Delfino. De quebra, o atleta quebrou o recorde mundial da prova com o tempo de 48s47. Na segunda-feira, ele já conquistara o ouro nos 200 metros rasos. A segunda medalha brasileira do dia veio com o nadador Clodoaldo da Silva, nos 50 metros borboleta, também com recorde mundial. Ele, inclusive, já tem 3 de ouro em Atenas - ganhou também os 100m e os 200m livre - e promete mais.