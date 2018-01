Brasileiro ganha bronze na canoagem O canoísta brasileiro Carlos Augusto Campos conquistou neste sábado a medalha de bronze na categoria K-1 1000 metros, na 1ª Etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade. A competição está sendo disputada em Atlanta, Estados Unidos, no mesmo local onde aconteceram as Olimpíadas de 1996. O vencedor da prova foi o israelense Michael Kolganov, seguido pelo canadense Adam Van Koeverden. Neste domingo, Campos disputa a semifinal na categoria K-1 500 metros.