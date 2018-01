Brasileiro ganha bronze no Mundial de Judô O judoca brasileiro Mário Sabino conquistou nesta quinta-feira a medalha de bronze no Mundial de Judô, disputado no Japão. Ele derrotou o italiano Michele Monti na categoria meio-pesado (até 100 kg). O japonês Kosei Inoue ficou com o ouro ao vencer o francês Ghislain Lemaire. O bielo-russo Ihar Makarou também conquistou o bronze depois de superar o canadense Nicolas Gill.