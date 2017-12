Brasileiro ganha mais um ouro em Sydney O nadador brasileiro Kaio Márcio de Almeida conquistou a medalha de ouro no último dia da etapa australiana da Copa do Mundo de Natação, realizada em Sydney. Com o tempo de 51s04, o paraibano venceu a prova de 100m borboleta, ficando a quatro centésimos de recorde sul-americano, que pertence a ele próprio. O pódio foi completado pelo russo Nikolay Skvortsov, com 51s80, e pelo australiano Michael Klim, com 51s83. No sábado, Kaio Marcio já havia vencido as provas de 50 metros e 200 metros borboleta. Lucas Salata também foi bem. Ficou com a prata dos 200m medley, com o tempo de 1m58s12, e o bronze nos 200m costas, com 1m54s77. Com isso, o Brasil terminou a etapa de Sydney com cinco medalhas e em quarto na classificação por países. Agora, o Brasil totaliza oito medalhas no circuito, sendo três de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Na prova de 100m peito, Eduardo Fischer terminou na sexta posição, com o tempo de 1m00s59. Nos 200m livre, Daniel Mendes terminou em 16º lugar, com 1m49s11. A equipe brasileira segue agora para a terceira etapa da Copa do Mundo, que está marcada para a cidade coreana de Daejeon entre os dias 24 e 25 de novembro.