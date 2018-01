Brasileiro ganha Maratona da Disney O brasileiro Adriano Bastos conquistou neste domingo o tricampeonato na Maratona da Disney (42,195 quilômetros), em Orlando, nos Estados Unidos. A prova teve a participação de 14 mil atletas. Adriano completou o percurso em 2h19min43. O pódio foi completado pelos norte-americanos Tim Keller (2h31min33) e Nick Ricco (2h32min33). Outro brasileiro na prova, Genildo Fernandes, terminou em quinto, com 2h34min52. Bastos foi o primeiro tricampeão da prova em 13 anos de história do evento. Venceu também em 2003 e no ano passado. Com este resultado, o Brasil conquista o sexto título na competição. A prova foi realizada dentro do Complexo Disney, passando pelos principais parques temáticos, como Epcot Center, Magic Kingdom, Animal Kingdom, MGM e por hotéis cinematográficos.