Brasileiro Isaquias Queiroz fatura ouro em etapa da Copa do Mundo de Canoagem

O resultado mostrou mais uma vez que Isaquias é forte candidato a medalha nos Jogos Olímpicos do Rio, no ano que vem. Vale lembrar, no entanto, que a prova de 500 metros do C1 não está no programa olímpico e é tida muito mais como forma de treino para os 1000 metros do C1.

No último sábado, Isaquias já havia faturado a prata na prova de 1000 metros do C1, quando ficou atrás justamente de Brendel. Esta rivalidade, aliás, tem se intensificado a cada competição. O alemão foi quem "herdou" a medalha de ouro do brasileiro no Mundial do ano passado, em Moscou, quando o atleta acabou virando sua canoa a dois metros para o fim da prova que liderava.

Neste domingo, no entanto, Isaquias deu o troco. Se no sábado começou melhor e acabou cedendo a primeira colocação, desta vez manteve o embalo desde o início da prova e não perdeu a liderança. Ele já havia feito o melhor tempo das eliminatórias e voltou a mostrar superioridade nesta categoria, deixando a prata com Brendel.

Outro brasileiro que fez bonito neste domingo em Duisburg foi Fernando Fernandes. O paratleta também garantiu o ouro na categoria KL1 200m. Já Valdenice Conceição faturou a medalha de bronze no C1 200m.