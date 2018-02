Brasileiro José Hilton é nocauteado O brasileiro José Hilton dos Santos fracassou no desafio pelo título intercontinental da Organização Mundial de Boxe (OMB), na categoria meio-pesado: perdeu por nocaute técnico, no 10.º assalto, para o húngaro Zsolt Erdei, em Hamburgo. O polonês Dariusz Michalczewski, campeão dos meio-pesados da OMB, bateu, por nocaute, o americano Derrick Harmon e tem 48 vitórias seguidas. Está a uma do recorde de Rocky Marciano.