Brasileiro leva a prata em etapa da Copa do Mundo de natação

O nadador brasileiro, Fernando Silva, conquistou a medalha de prata na manhã desta sexta-feira na prova dos 100 m medley, na quarta etapa da Copa do Mundo de natação, que está sendo disputada em Moscou, na Rússia. Fernando Silva cravou o tempo de 54s92, enquanto o vencedor da prova, o sul-africano Gerhard Zandberg, fez o tempo de 53s89. O russo Alexei Zatspin ficou com o bronze, com 55s07. Até o momento, a delegação brasileira soma sete medalhas em quatro etapas da Copa do Mundo, sendo uma de ouro, três de prata e três de bronze. A então principal atração brasileira, Rebeca Gusmão, está suspensa pela Federação Internacional de Natação (Fina) por doping.