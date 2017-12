Brasileiro leva bronze na natação Na abertura da Copa do Mundo de Natação (em piscina curta), em Durban, na África do Sul, o brasileiro Guilherme Roth dos Santos conquistou neste sábado a medalha de bronze nos 50 metros livre (22s12). Ele ficou atrás do sul-africano Ryk Neethling, que fez 21s56, e do australiano Ashley Callus, que marcou 22s06. Guilherme Roth já havia levado outra medalha de bronze na sexta-feira, na prova dos 100 metros livre.