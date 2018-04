Brasileiro leva prata na Paraolimpíada Saiu mais uma medalha para o Brasil na Paraolimpíada de Atenas. Odair Ferreira dos Santos ganhou a prata na prova dos 1.500 metros do atletismo, classe T13, para deficientes visuais. O ouro foi para o tunisiano Maher Bouallegue, que bateu o recorde mundial com o tempo de 3m51s09. Odair completou a prova desta terça-feira em 3m54s06. E o outro brasileiro que participou da final dos 1.500 metros, Gilson José dos Anjos, terminou com a 9ª colocação. Com isso, o Brasil já soma 11 medalhas na Paraolimpíada, sendo 5 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze.