Brasileiro lidera Volta de Ciclismo do Rio O ciclista argentino Jorge Giacinti foi o primeiro colocado na primeira etapa da Volta do Rio 2004, nesta quarta-feira, com o tempo de 3h37m52s, no percurso de 132,8 quilômetros entre Niterói e Cabo Frio. O brasileiro Elivélton Pedro chegou em segundo lugar, com o mesmo tempo do argentino, mas lidera porque tinha sido melhor no prólogo. Um dos destaque brasileiros, André Grizante ficou com a 19ª posição. ?Faltando cinco quilômetros percebi que não estava no meu dia. Faltou aquele gás extra?, disse. A competição conta pontos para o ranking da União Ciclística Internacional, que definirá vagas para a Olimpíada de Atenas. Nesta quinta-feira, os ciclistas tem 30 quilômetros contra o relógio, saindo de Cabo Frio.