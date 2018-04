Brasileiro 'made in USA' é arma na Davis

A equipe brasileira que disputará a primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis está na reta final dos preparativos para o confronto com os Estados Unidos, em Jacksonville, a partir de amanhã. Sob o comando do capitão João Zwetsch, o time formado por Thomaz Bellucci, Thiago Alves e os duplistas Bruno Soares e Marcelo Melo treina desde domingo na cidade da Flórida com o auxílio de um tenista que conhece muito bem os rivais.

Pedro Zerbini é o 468.º do ranking mundial e apenas o 21.º do Brasil. Por isso, não era uma escolha óbvia para participar dos treinos para um confronto na elite da Davis, algo que o País demorou nove anos para reconquistar. Mas, em razão de ter vivido nos Estados Unidos por sete anos, o paulista de 24 anos é o mais "americano" dos tenistas brasileiros - inclusive no modo de jogar - e ganhou a chance de participar da equipe como reserva.

"Por ter morado aqui por tantos anos, acabei chamando a atenção do João", disse Zerbini, cuja função em Jacksonville é, basicamente, ajudar nos treinos. "Meu estilo de jogo é mais parecido com o dos americanos do que com o dos brasileiros." Tanto que desde que voltou ao Brasil, em agosto, ele passa por um processo de readaptação às quadras de saibro. "O jogador brasileiro cresce no saibro, em todos os níveis. Eu joguei mais nas quadras rápidas. Estou em um processo de transição."

Zerbini foi para os Estados Unidos aos 15 anos. A ideia era passar seis meses fazendo intercâmbio em uma academia na Califórnia. "Acabaram os seis primeiros meses e o diretor me ofereceu uma bolsa de mais um semestre. Depois mais uma, depois outra. Acabei emendando e indo para a faculdade."

Graças ao tênis, Zerbini foi estudar na Universidade da Califórnia e colocou sua carreira em um rumo pouco conhecido no Brasil: o circuito universitário. "A minha família sempre me apoiou e resolvi ficar. Também contribuiu o fato de não me sentir pronto para o circuito profissional com 18 anos."

Enquanto estudava Desenvolvimento Econômico, o brasileiro representou a universidade em torneios de tênis por todo o país. "Joguei Nacionais, Nacionais indoor, All-Americans (torneios universitários que reúnem os mais bem ranqueados do país). Foram sete anos maravilhosos nos Estados Unidos." Ele chegou a ficar entre os dez melhores do país em simples e duplas. Também foi o capitão de sua equipe nos dois últimos anos.

O profissionalismo chegou para Zerbini em 2012. Desde então, tem jogado futures, os torneios de mais baixa premiação e pontuação. Por isso, o convite para treinar com a equipe da Davis foi inesperado. "Fiquei muito feliz de ter recebido a oportunidade."

O tenista acredita que o Brasil será beneficiado pelo papel de favorito que os Estados Unidos têm no duelo. E dá um recado aos brasileiros: "Acho que a torcida pode começar a acreditar (em uma vitória). Está todo mundo saudável, treinando bem e o Brasil pode endurecer o confronto."