Brasileiro marca e o Olympique vence O atacante brasileiro Brandão marcou o gol da vitória por 1 a 0 do Olimpique sobre o Lille, ontem em Marselha, assegurando a permanência na liderança do Campeonato Francês, ao lado do Nancy e do Bordeaux, o atual campeão. As três equipes têm seis pontos cada. Nos outros jogos de ontem pela segunda rodada, o Boulogne derrotou o Grenoble por 2 a 1, enquanto o Nice empatou em casa com o Rennes por 1 a 1.