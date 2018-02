Brasileiro no ES define classificados para seletiva da luta O Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica definirá neste fim de semana, em Vitória (ES), os atletas que disputarão a seletiva para o Pan-Americano do Rio, marcada para 21 de abril. A competição reunirá 168 lutadores de 18 Estados e terá a estréia das equipes nacionais de Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Roraima e Tocantins. Alguns lutadores, como Diego Rodrigues, Antoine e Adrian Jaoude, Raoni Barcelos, Vinicius Pedrosa, Rosângela Conceição e Joice Silva, no estilo livre, estão a um passo do Pan. Só dependem de uma vitória para assegurar um lugar nos Jogos. Se vencerem suas categorias, não precisarão disputar a seletiva. Na luta greco-romana, Rodrigo Artilheiro, Luis Fernandes, Marcelo Zulu, Felipe Macedo e Renato Migliaccio também dependem de só mais esse título. De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Lutas Associadas, a última disputa será realizada no Rio de Janeiro, quando se enfrentarão os lutadores que venceram outras competições, como o Torneio Seletivo, Copa Brasil de 2006 e Brasileiro, e os atletas que terminaram a temporada na liderança do ranking. Se houver mais de dois atletas empatados em alguma modalidade, haverá disputa em melhor-de-três confrontos. Já o atleta que liderar o ranking e vencer o Brasileiro em Vitória não precisará disputar a última seletiva.