Brasileiro precisa de ajuda para correr Uma passagem para a Holanda ? ou cerca de R$ 2.600,00 ? separa o fundista Luciano Prado da chance de tentar seu melhor tempo nas 24 horas da prova Internacional de Apeldoorn, dias 30 e 31 de maio (em 2002, foi 8.º). Luciano, de 36 anos, câmera da ESPN Brasil, não renovou o patrocínio com a Mizuno, mas recebeu convite dos organizadores holandeses e lamentará se não puder ir, pois acha que está muito bem preparado para melhorar sua marca de 238 km para as 24 horas. ?Posso correr 250 quilômetros.? Luciano foi líder de ritmo (puxou um pelotão de atletas), neste domingo, na Maratona da Corpore, em São Paulo, para fazer contato com pessoas envolvidas com a organização do atletismo e tentar ajuda para comprar a passagem.