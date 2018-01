Brasileiro se destaca no 10º Triatlo Se as estrelas do 10º Triatlo Internacional de Santos - que será realizado neste domingo, a partir das 9h30, na Praia do Boqueirão - são os australianos, um brasileiro radicado nos Estados Unidos há quase 20 anos se destaca não pelo favoritismo, mas pela força de vontade e pela ação social que realiza onde pode. É o triatleta paraplégico Carlos Moleda. Além dele, outros cinco deficientes físicos estarão competindo com atletas dos Estados Unidos, Austrália, França, Alemanha, Argentina, Rússia, Dinamarca e Brasil. Leia mais no JT