Brasileiro supera queniano em corrida Valdenor Pereira dos Santos (Cruzeiro), venceu os 15 quilômetros da Corrida Sargento Gonzaguinha, neste domingo, em São Paulo, com 44min30. O queniano David Cherulyot, com 44min32, terminou em segundo, com Vanderlei Cordeiro de Lima, (Pão de Açúcar/Funilense/SC do Sul), em terceiro (44min40). No feminino, a vitória ficou com Maria Zeferina (Santa Elisa), com 51min10, seguida por Ednalva Lauriano da Silva (Mexe Campinas), com 51min40, e Selma Cândida dos Reis, com 52min12.