Brasileiro surfa na maior prancha do mundo e bate recorde O surfista carioca Rico de Souza entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, por surfar na maior prancha do mundo. Ele ficou 11 segundos em cima da prancha de 8,05 metros de comprimento - uma longboard normal tem cerca de três metros -, nesta sexta-feira, em exibição na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram mais de dois meses de preparação para construir a prancha e realizar o evento. Por sinal, Rico teve de ficar 30 minutos no mar até encontrar a onda "perfeita" para obter o recorde. ?Mesmo com as adversidades, estou muito feliz por conseguir a marca. O momento é de alegria", contou o surfista. Para obter o recorde, Rico teve de ficar mais de dez segundos na prancha, já que essa era a condição mínima exigida pelas regras do Guinness. Aliás, essa não é a primeira vez que Rico entra no livro dos recordes. No ano passado, ele foi um dos 42 que estabeleceram o recorde de maior número de surfistas que ficaram em pé na mesma onda.