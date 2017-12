Brasileiro surpreende campeão do surfe O catarinense Rafael Becker realizou o sonho de todo surfista durante o Nova Schin Festival, a etapa brasileira do World Championship Tour (WCT), em Florianópolis. Em sua estréia na categoria de elite do surfe mundial, aos 25 anos, venceu uma bateria contra o bicampeão mundial Andy Irons e mandou o havaiano para a repescagem, que deverá ser disputada na manhã desta sexta-feira, provavelmente na Praia da Joaquina. Depois do feito em ondas de meio metro no centro da praia, Rafael Becker, que marcou 16,43 pontos, literalmente perdeu a fala. Ao tentar explicar em inglês a sua vitória para a imprensa internacional, o surfista brasileiro se atrapalhou e acabou pedindo desculpas. "Talvez eu consiga mais tarde, mas agora estou tão emocionado que está difícil falar inglês. Foi demais!", afirmou Rafael Becker. Mas em português, ele explicou que o fato de conhecer bem as ondas da Joaquina foi fundamental para sua vitória. Rafael Becker é o atual campeão catarinense e só está participando da etapa do WCT por ter sido convidado pela organização. Com seu resultado expressivo, espera obter mais apoio. "Seria bom ter um co-patrocinador para ter condições poder viajar para o exterior e pegar ondas grandes", disse o surfista. "A maioria das marcas procura apenas jovens para investir, mas existem muitos atletas um pouco mais velhos com condições de competir em alto nível e que só precisam de um pouco mais de apoio." Andy Irons, que fez 10,33 pontos na bateria, ficou visivelmente chateado com a derrota - ficou atrás ainda do norte-americano Pat O?Connell (12,40) -, mas mostrou ter espírito esportivo. "Não consegui pegar as melhores ondas e tive um dia ruim. Foi isso", disse o surfista havaino. Assim como Andy Irons, o outro surfista que tem chances de ser campeão da temporada, o australiano Joel Parkinson, foi mal na primeira bateria e caiu para a repescagem. Das estrelas do surfe mundial, quem brilhou nesta quinta-feira em Florianópolis foi o norte-americano Kelly Slater, hexacampeão mundial que venceu seus adversários do dia. Na primeira rodada do WCT, as baterias contam com a participação de 3 surfistas, sendo que apenas o primeiro colocado passa direto para a terceira rodada. Os demais são emparceirados novamente, para a disputa da repescagem na segunda rodada. Quem também já se classificou para a terceira rodada foram os brasileiros Peterson Rosa, Tânio Barreto e Paulo Moura, que venceram suas baterias nesta quinta-feira. Já Guilherme Herdy, Marcelo Nunes, Ricardo Ortiz, Renato Galvão, Odirlei Coutinho, Adriano de Souza, Leonardo Neves, Fabio Gouveia, Renan Rocha, Victor Ribas, Armando Daltro, Raoni Monteiro e Neco Padaratz ficaram para a repescagem.