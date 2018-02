Brasileiro surpreende e vence Corrida Pan-Americana

O brasileiro Gladson Barbosa dos Santos surpreendeu os favoritos queniano e, neste domingo, venceu a Corrida Pan-Americana, disputada no Rio. O atleta cruzou a linha de chegada da prova de 10km na primeira colocação com o tempo de 29min50s. Seu compatriota Giomar da Silva ficou em segundo, seguido pelo queniano Gatheru Ndiritu. Já na prova feminina as africanas levaram vantagem. A queniana Chemtai Rionotukei confirmou o favoritismo e levou o ouro com o tempo de 34min33s. A brasileira Maria Zeferina Baldaia, campeã da São Silvestre em 2001, ficou na segunda posição, com 34min46s, seguida por outra queniana, Eunice Jeptoo (34min50s).