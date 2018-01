Brasileiro tem desafio em Salt Lake Nesta sexta-feira, a brasileira Mirella Arnhold, ficou em 48º no slalom gigante (3min13s74), vencido pela croata Janica Kostelic (2mi30s01). O brasileiro Alexander Penna participa neste sábado, às 13h30 (de Brasília), nas montanhas de Soldier Hollow, da prova mais longa e desgastante do programa dos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City, os 50 quilômetros no cross country, num percurso que combina subidas, descidas e trechos planos. O mais aeróbico dos esportes de inverno, o cross exige do esquiador a resistência de um maratonista. Alexander, filho de pai brasileiro e mãe grega, é doutor em Economia Política e poliglota ? fala mais de dez idiomas. Conheceu o esporte no início de 2001 contratou um técnico, mudou para Lillehamer (NOR) e conseguiu a vaga na prova mais longa do programa olímpico.