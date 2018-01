Brasileiro tem luta na Austrália Rogério Cacciatore, veterano pugilista brasileiro, enfrentará o aborígene Anthony Mundine em luta de dez assaltos em 17 de março, no Estádio Carrara da Golden Coast, em Queensland, na Austrália. Cacciatore pode ser o último adversário de Mundine antes de o australiano tentar pela segunda vez o título mundial dos supermédios da Organização Mundial de Boxe. O brasileiro tem 27 vitórias (18 por nocaute) e seis derrotas. Foi campeão dos médios do mundo hispano e da OMB latina dos médio-ligeiros e médios. Deve ser adversário fácil para Mundine, número 2 da OMB. Em sua última luta, Cacciatore foi nocauteado no segundo round pelo dinamarquês Mads Larsen, um dos seis candidatos ao título dos supermédios das quatro organizações mundiais de boxe.