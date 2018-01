Brasileiro Thiago Alves estréia com vitória no US Open O primeiro Grand Slam da carreira de Tiago Alves certamente será inesquecível. Depois de vencer três partidas no qualifying e classificar-se para a chave principal do US Open, o brasileiro estreou com boa vitória, ao superar o argentino Mariano Zabaleta, por 6/2, 7/5, 6/7 (5-7) e 6/3. Na próxima rodada, irá enfrentar o vencedor da partida entre o espanhol Fernando Verdasco e o francês Fabrice Santoro. Com 24 anos, Tiago Alves chega à melhor fase de sua carreira. Com a campanha do US Open, deverá aproximar-se pela primeira vez dos cem primeiros do ranking e vai transformar-se num bom problema para o capitão da equipe brasileira da Copa Davis, Fernando Meligeni, que já esteve observando o jogador no torneio de Campos do Jordão. Com a participação na segunda rodada de Flushing Meadows, Alves fatura também o maior prêmio de sua carreira, pois já garantiu um cheque de US$ 26,5 mil.