Brasileiro vai à semifinal dos 800m O brasileiro Osmar Barbosa dos Santos garantiu vaga nesta sexta-feira nas semifinais da prova dos 800 metros do Mundial Indoor de Atletismo, em Birmingham, Inglaterra. Ele ficou em 3º lugar em sua bateria, ao marcar 1m49s01. O melhor tempo qualificatório foi do queniano Wilfred Bungei, com 1m48s17.