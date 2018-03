Brasileiro vai à semifinal nos 200m O velocista brasileiro Claudio Roberto Souza se classificou neste sábado para as semifinais da prova de 200 metros do Mundial de Atletismo Indoor, que está sendo realizado em Budapeste, Hungria. O brasileiro foi o terceiro em sua série ao marcar o tempo de 21s39. O vencedor desta série foi o o corredor de Bahamas, Dominic Demeritte (20s99). O melhor tempo das eliminatórias foi do polonês Marcin Urbas, que marcou 20s79. Dois brasileiros competiram hoje nas eliminatórias dos 60 metros com barreiras. Redelen Melo dos Santos fez o tempo de 7s72 e ficou em quinto em sua série. Mesmo assim avançou para as semifinais. Márcio Simão fez 7s78; também ficou em quinto na sua bateria e não conseguiu índice.