Brasileiro vai à semifinal nos 60 metros O velocista brasileiro Cláudio Roberto Souza se classificou para as semifinais da prova de 60m livres do Mundial de Budapeste. Souza foi o terceiro colocado em sua série, com o tempo de 6s70, atrás do britânico Jason Gardener (6.56) e do hungaro Roland Nemeth (6.65). A melhor marca nas eliminatórias foi do norte-americano Crawford Shawn, Na quinta série, ele fez o tempo de 6s52. A semifinal está prevista para as 14:50 (horário de Brasília). Se passar, Claudiro Roberto Souza vai à final, às 16:05. O outro brasileiro na prova, Jarbas Mascarenhas Júnior, foi o quarto na Série 4, com 6.76, e não obteve a classificação.