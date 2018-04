Brasileiro vai encarar cubano desertor O brasileiro Giovani Andrade, de 39 anos, será o próximo adversário do cubano Guillhermo Rigondeaux, dia 18 de setembro, em Miami. Rigondeaux, junto com Erislandy Lara, desertou durante o Pan do Rio, em 2007. Acabou preso e deportado para Havana. Depois fugiu para a Alemanha, onde se profissionalizou. Giovani Andrade soma 60 vitórias (49 nocautes) e 11 derrotas. Rigondeaux tem dois nocautes em duas lutas.