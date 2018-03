Brasileiro vence a Maratona de Hamburgo O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima venceu neste domingo a Maratona de Hamburgo, na Alemanha. Entre mais de 21 mil participantes, ele completou os 42.195 metros em 2h09m39, garantindo um prêmio de 20 mil euros pela conquista. Já classificado para disputar a maratona na Olimpíada de Atenas, em agosto, Vanderlei superou os favoritos quenianos em Hamburgo. Depois dele, chegaram quatro atletas do Quênia: Thomas Chemitei, Fred Kiptum Kiprop, Benjamin Rotich e Wilfred Kigen. "Até o quilômetro 26 mantive o controle do meu ritmo, apesar de ter alguns adversários na minha frente. Entre os quilômetros 30 e 35 resolvi atacar e deu certo. Sabia que ia ganhar?, contou Vanderlei, que está com 34 anos e já havia sido quarto colocado na edição do ano passado da Maratona de Hamburgo. Entre as mulheres, a vitória em Hamburgo ficou com a queniana Emily Kimuria, que fez o tempo de 2h28m56. Na Inglaterra - Também neste domingo foi disputada a Maratona de Londres. E lá, os quenianos dominaram completamente. Evans Rutto ganhou entre os homens (2h06m20) e Margaret Okayo levou a melhor entre as mulheres (2h22m35). Confira a classificação final da Maratona de Hamburgo: 1º Vanderlei Cordeiro de Lima (BRA) - 2h09m39 2º Thomas Chemitei (QUE) - 2h11m27 3º Fred Kiptum Kiprop (QUE) - 2h11m45 4º Benjamin Rotich (QUE) - 2h11m49 5º Wilfred Kigen (QUE) - 2h11m52