Brasileiro vence etapa de Santos do Mundial Rafael Alarcon conquistou o título da etapa de Santos do Mundial de squash ao derrotar, neste domingo, na final, o egípcio Amr Mansi por 3 a 0, parciais de 14/12, 11/8 e 11/4. Com a vitória, o brasileiro entrou para o grupo dos 50 melhores no ranking da PSA (Associação Profissional de Squash). Em toda a história, o brasileiro mais bem colocado foi Kiko Frisoni, que chegou a ocupar o 40.º lugar.