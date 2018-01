Brasileiro vence maratona da Disney Com 2h18min33s, o brasileiro Adriano Bastos venceu a X Maratona da Disney, em Orlando, na Flórida. O norte-americano David Hinga ficou em segundo lugar e outro brasileiro, Pedro Antônio de Moura, terminou em terceiro. Mais de 22 mil participaram. No quilômetro 20 (dos 42,195), Adriano já tinha cerca de quatro minutos de vantagem em relação ao segundo colocado, que manteve até cruzar a linha de chegada. No feminino, o domínio foi das norte-americanas. Três subiram ao pódio. Bea Marie Altieri ficou em primeiro lugar, com 2h53min10s, seguida por Christine Snow-Reasee e Carol Postigo.