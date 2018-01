Brasileiro vence na estréia do Torneio de Tênis de Newport O tenista paulista Thiago Alves estreou com vitória nesta terça-feira pelo Torneio de Tênis de Newport, evento que distribui US$ 355 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP. Ele derrotou o brasileiro naturalizado alemão Tomas Behrend por 2 sets a 0, com duplos 6/4. Agora, Alves vai enfrentar o vencedor do confronto entre o norte-americano Mardy Fish, cabeça-de-chave número sete, e o francês Cyril Saulnier. O outro brasileiro que disputa a competição é Ricardo Mello, que vai pegar o escocês Andy Murray, cabeça número um. Em outros jogos disputados pela primeira rodada, o australiano Mark Philippoussis passou pelo norte-americano Paul Goldstein por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Já o suíço George Bastl se classificou após o croata Ivo Karlovic, cabeça-de-chave número dois, abandonar a partida no terceiro set, quando perdia por 4 a 2 - Bastl havia perdido o primeiro por 7/6 (7/2) e vencido o segundo por 6/4.