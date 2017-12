Brasileiro vence no adestramento O 1º Sul-Americano Indoor de Adestramento continua neste sábado, com provas na Sociedade Hípica Paulista e a participação de atletas de quatro países: Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. O Brasil está competindo com 22 conjuntos - o País está representado com duas equipes seniores, uma júnior, uma jovens cavaleiros e duas equipes mirins. As provas seguem neste sábado, a partir das 9h, começando com as categorias menores. Pela seniores, os destaques da competição pelo Brasil são Jorge Ferreira da Rocha, que representou o Brasil na Olimpíada de Sydney/2000, e Micheline Schulze, que já tem sua vaga assegurada para os Jogos Eqüestres Mundiais/2002, em Jerez de La Fronteira, na Espanha. Jorge é o favorito da prova - busca o bicampeonato sul-americano. Nesta sexta-feira, pela categoria juniores, o pódio foi brasileiro. O vencedor foi Fernando Ashcar, com o cavalo "Ônix". O conjunto obteve o percentual de 66,27% de acertos em sua apresentação. A segunda colocada foi Carina Anice Ruthschilling que, com "Arp Ruet", acertou 63,87%, seguida de Rodolpho Riskalla de Grande, com "Luar" e 63,47% de acerto. O evento tem a supervisão da Federação Eqüestre Internacional e da Confederação Brasileira de Hipismo.