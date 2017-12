Brasileiro vence Volta da Pampulha O corredor brasileiro Franck Caldeira venceu neste domingo, a quinta edição da Volta Internacional da Pampulha - uma das mais importantes provas de rua do calendário nacional. Caldeira percorreu os 17.850m em torno da Lagoa da Pampulha, um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte, com o tempo de 52 minutos e 49 segundos, superando o queniano Stephen Rerimoi, que marcou 53min.02 e chegou em segundo lugar. Os brasileiros Rômulo da Silva (53m.30) e Paulo Alves dos Santos (53.35), chegraram, respectivamente, em terceiro e quarto lugares. Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de ouro na maratona nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo e bicampeão da prova 99 e 2002, chegou na quinta posição. Ele fez o tempo de 53m.55s. No Feminino a vitória foi queniana. Salina Kosgei chegou em primeiro com o tempo de 1h02min.20s, seguida das brasileiras Silene de Pinho (1h03min.35s) e Leoni Justino (1h04.10). Márcia Narloch, atual campeã da prova e da maratona dos Jogos Pan-Americanos, foi a quarta colocada com o tempo de 1h04.21. Lucélia Peres chegou em quinto lugar (1h04.39).