Brasileiro Yan Gomes se prepara para 4ª temporada na MLB

"Não sou um jogador de beisebol. Sou jogador brasileiro de beisebol, o primeiro na MLB, e com muito orgulho." É assim que Yan Gomes, do Cleveland Indians, se sente quando é tietado nas ruas pelos fãs. O catcher se prepara para a quarta temporada na MLB e vai em busca de evolução.

Premiado como melhor jogador ofensivo de sua posição em 2014, Yan se surpreendeu com a nomeação. "Não esperava receber nenhum prêmio, e quando isso aconteceu, foi bem emocionante. Foi uma honra receber um troféu que via os grandes jogadores receberem quando eu era criança", disse o jogador em entrevista ao Estado, por telefone.

Após 43 jogos com o Toronto Blue Jays em 2012, Yan Gomes foi transferido para o seu time atual, o Cleveland Indians, nos Estados Unidos. Segundo o próprio jogador, esta foi a melhor oportunidade desde sua estreia. "Trocou minha carreira. Aqui me deram chance de jogar, comecei a ser titular no ano passado e pude relaxar um pouco mais. Consegui trabalhar mais porque não estava precisando impressionar ninguém."

Companheiros de Yan na seleção brasileira de beisebol e também na MLB, o arremessador André Rienzo foi enviado às ligas menores na última semana. Apesar da baixa, o jogador do time de Cleveland acredita na consolidação e crescimento de rendimento do amigo. "Ele deveria ser um dos melhores pitchers da categoria, deveria estar jogando. Ele tem uma boa bola reta, uma boa curva, mas agora é ele ter confiança em todos os arremessos", avalia o receptor.

Outro compatriota promissor é Paulo Orlando, que participa da pré-temporada com o Kansas City Royals, atual vice-campeão da MLB. Assim como Rienzo, Yan vê Orlando "mostrando muito bem ao time dele que é um bom jogador. E vai ser muito legal quando subir, e ele vai subir. Tomara que seja mais cedo, mas vai estar na MLB."

A temporada regular da Major League Baseball nos EUA começa no dia 6 de abril. Na partida inaugural, o Cleveland Indians jogará contra o Houston Astros, no Texas. A primeira partida em casa da franquia será quatro dias depois, contra o Detroit Tigers.