Brasileiros alcançam o cume do Lhotse Os alpinistas brasileiros Waldemar Niclevicz e Irivan Gustavo Burda alcançaram na madrugada deste sábado o cume do Lhotse, a quarta maior montanha do mundo, considerada a ?irmã menor? do Everest, que fica no Himalaia. Depois de 59 dias de expedição, os dois colocaram a bandeira do Brasil, pela primeira vez, no topo do Lhotse, que tem 8.501 metros de altitude. Enfrentando uma temperatura de até 28 graus negativos, eles tiveram muitas dificuldades para atingir o objetivo, como, por exemplo, o fato de ficaram sem comunicação com o acampamento base, já que seus rádios congelaram.