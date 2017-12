Brasileiros assumem a ponta na oitava etapa da Volvo Após 6 dias e 20 horas de competição, o barco Brasil 1 voltou à liderança da oitava etapa da Volvo Ocean Race, disputada entre as cidades de Portsmouth, na Inglaterra, e Roterdã, na Holanda. Faltam menos de 300 km para o fim da etapa. Apesar da liderança, os brasileiros estão somente 2 km na frente dos suecos do Ericsson, segundo. O terceiro colocado é o holandês ABN Amro 1, que está cerca de 4 km atrás do Brasil 1. Os três primeiros da etapa foram favorecidos por fortes ventos, que ficaram na média de 25 km/h. Por isso, eles conseguiram abrir 200 km de vantagem sobre o quarto colocado, o norte-americano Piratas. O final da etapa está previsto para este domingo. Classificação após 6 dias e 20 horas: 1.º Brasil 1/BRA - Torben Grael 2.º Ericsson/SUE - Neil McDonald 3.º ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson 4.º Piratas/EUA - Paul Cayard 5.º Brunel/AUS - Matt Humpries 6.º ABN Amro 2/HOL - Sebastián Josse