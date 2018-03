Brasileiros avançam na Copa de Remo Dois barcos brasileiros estão nas semifinais da 1ª etapa da Copa do Mundo de Remo, em Milão (ITA). As guarnições Double Skiff e Double Skiff Peso Leve voltam a competir nesta sexta-feira. O Double Skiff, com Marcelus Marcili e Anderson Nocetti, foi 3º em sua bateria. O Double Skiff peso leve, de Thiago Gomes e José Carlos Sobral Júnior, foi 4º e teve de ir para a repescagem (ficou em 2º) para ter vaga nas semifinais.